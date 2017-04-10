США готовы работать с Россией для разгрома ИГ

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Соединенные Штаты готовы работать с Россией для разгрома "Исламского государства" (организация признана террористической, ее деятельность запрещена в России). По словам официального представителя Белого дома Шона Спайсера, уничтожение ИГ является общим интересом для Москвы и Вашингтона.

Соединенные Штаты готовы работать с Россией для разгрома "Исламского государства". Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя Белого дома Шона Спайсера.

"У нас есть общие интересы с точки зрения ИГ. Если мы сможем справиться с ними, если мы сможем работать с Россией для их разгрома, то мы будем это делать", - сказал он.

При этом Спайсер не исключил дальнейших действий со стороны США в ответ на новые сообщения о химических атаках. Он заявил, что деэскалация сирийского конфликта и разгром ИГ - "лучшая гуманитарная помощь, которую мы можем оказать".

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