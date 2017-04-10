22:02, 10 апреля 2017

Два человека погибли в результате стрельбы в школе Калифорнии

Теги:  В мире  школа  сша  стрельба

В Калифорнии в результате стрельбы в начальной школе погибли двое взрослых и пострадали двое школьников. Стрелок совершил самоубийство.

Двое взрослых погибли в результате стрельбы в начальной школе  в Сан-Бернардино, штат Калифорния, передает CNN.

По словам начальника полиции Сан-Бернардино Джэррода Бургуана, нападавший совершил самоубийство.

Двух пострадавших школьников доставили в больницу, об их состоянии ничего не известно. Полиция продолжает осматривать территорию, по ее данным, ученикам и сотрудникам школы опасность не угрожает.

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