Два человека погибли в результате стрельбы в школе Калифорнии

Двое взрослых погибли в результате стрельбы в начальной школе в Сан-Бернардино, штат Калифорния, передает CNN.

По словам начальника полиции Сан-Бернардино Джэррода Бургуана, нападавший совершил самоубийство.

Two adults are deceased in a classroom, believed to be a murder suicide. We believe the suspect is down and there's no further threat.