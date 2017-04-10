Два человека погибли в результате стрельбы в школе Калифорнии

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В Калифорнии в результате стрельбы в начальной школе погибли двое взрослых и пострадали двое школьников. Стрелок совершил самоубийство.

Двое взрослых погибли в результате стрельбы в начальной школе в Сан-Бернардино, штат Калифорния, передает CNN.

По словам начальника полиции Сан-Бернардино Джэррода Бургуана, нападавший совершил самоубийство.

Two adults are deceased in a classroom, believed to be a murder suicide. We believe the suspect is down and there's no further threat. — Chief Jarrod Burguan (@SBPDChief) 10 апреля 2017 г.

Двух пострадавших школьников доставили в больницу, об их состоянии ничего не известно. Полиция продолжает осматривать территорию, по ее данным, ученикам и сотрудникам школы опасность не угрожает.

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