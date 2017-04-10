В одном из хостелов в Москве обокрали беженца из Конго

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Неизвестный украл деньги беженца из Конго из его комнаты в одном из столичных хостелов. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. У 49-летнего гражданина Конго украли 10 тысяч рублей.

Неизвестный украл деньги беженца из Конго в одном из хостелов столицы. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, инцидент произошел в хостеле в Костанском переулке.

"К прибывшей на место следственно-оперативной группе обратился 49-летний гражданин Конго, имеющий в России статус беженца. Мужчина сообщил, что неизвестный проник в его комнату в хостеле и похитил оттуда 10 тысяч рублей", - рассказал источник.

По его словам, в настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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