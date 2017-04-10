NYT получила Пулитцеровскую премию за публикации о Путине

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В США объявили победителей Пулитцеровской премии. Награду в области международной журналистики получила газета New York Times за публикации о президенте России Владимире Путине.

Американская газета New York Times получила Пулитцеровскую премию в области международной журналистики за публикации о Владимире Путине. Об этом сообщается на сайте премии.

"Пулитцера" в главной номинации — "Служение обществу" — удостоены журналисты The New York Daily News и ProPublica за исследование темы выселения представителей меньшинств из государственного жилья в Нью-Йорке.

Полный список победителей доступен на сайте премии.

Пулитцеровская премия — одна из самых престижных наград в журналистике, фотожурналистике, музыке, литературе и театральном искусстве. Вручается с 1917 года.