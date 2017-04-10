На востоке Москвы сгорел автобус

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На востоке Москвы загорелся автобус с казахстанскими номерами. Как сообщили в МЧС, возгорание было ликвидировано. Пассажиров в автобусе не было, никто не пострадал.

На улице Заозерная на востоке Москвы загорелся припаркованный автобус. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России.

"Спасатели ликвидировали пожар на площади 20 квадратных метров в автобусе с казахстанскими номерами, припаркованном в районе дома 15 "а" на улице Заозерная. Пассажиров в автобусе не было. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По данным источника в экстренных службах, возгорание произошло в автобусе марки Mercedes.

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