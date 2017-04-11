Порошенко обсудит с СНБО вопрос конфискации угля у ДНР и ЛНР

Теги: Украина россия порошенко уголь

Президент Украины Петр Порошенко намерен конфисковать уголь, добываемый на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Соответствующий вопрос украинский лидер обсудит на ближайшем заседании СНБО страны.

Президент Украины Петр Порошенко выступит с инициативой о конфискации угля, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко. Соответствующий вопрос украинский лидер обсудит на ближайшем заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

По словам Луценко, сейчас этот уголь добывается на "захваченных" шахтах на территориях Донбасса. После этого он отправляется в Россию, а оттуда "под маркой якобы российского или другого угля будет продаваться на Украине".

В конце января 2017 года украинские радикалы заблокировали железнодорожные пути, которые связывают Украину с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. В результате страна столкнулась с острым дефицитом угля. 15 февраля правительство на месяц ввело режим чрезвычайной ситуации в энергетике.

Позднее СНБО закрепил блокаду на официальном уровне. Было временно приостановлено все транспортное сообщение с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса.

В результате 27 февраля главы ДНР и ЛНР объявили о введении внешнего управления на всех работающих в республиках украинских предприятиях. В итоге провозглашенные республики также прекратили поставлять уголь на Украину.

Читайте также:

Бондаренко: блокада Донбасса позволяет Порошенко удержаться у власти

Порошенко: Киев потерял влияние на Донбасс из-за блокады

Украинский Минфин прогнозирует замедление роста ВВП из-за блокады Донбасса