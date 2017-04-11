В пригороде Парижа сотрудники тюрьмы устроили акцию протеста

Теги: Беспорядки париж тюрьма

Усиленные наряды полиции стянуты в охваченный беспорядками пригород Парижа, где находится крупнейшая в Европе тюрьма.

Сотрудники тюрьмы Флёри-Мерожи под Парижем проводят акцию протеста. Несколько сотен сотрудников охраны этого заведения устроили акцию протеста: заблокировали дорогу, построили баррикады из деревянных поддонов и покрышек и подожгли их. Прибывшим на место полицейским автомобилям не давали проехать. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ, сообщает "ТВ Центр".

Охранники требуют усилить меры личной безопасности на рабочем месте, увеличить численность персонала и сократить количество заключенных. Ситуация в учреждении, где содержатся опасные преступники, в том числе обвиняемые по статьям об экстремизме, накалилась на прошлой неделе - осужденные устроили потасовку с охраной - шесть сотрудников получили ранения.

Тем временем этой ночью полиции пришлось применить силу и в портовом городе Дюнкерк на севере Франции, где сотни нелегалов устроили массовые погромы в стихийном лагере беженцев. Почти сразу там вспыхнул пожар - пламя было видно за несколько километров. В лагере находятся порядка полутора тысяч мигрантов - в основном, афганцы и курды. Как сообщили очевидцы, между ними вспыхнул конфликт. Несколько человек получили ножевые ранения. Беженцы, которые населяют лагерь, не оставляют попыток перебраться через Ла-Манш в Британию. Власти не раз пытались снести их незаконное поселение, но безуспешно.

Читайте также:

Во время митинга во Франции на Фийона высыпали пакет с мукой

Французский турист погиб при падении воздушного шара в Турции