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В Алеппо прошел врачебный симпозиум, где российские нейрохирурги поделились опытом с сирийскими коллегами. У них сейчас большая практика в сфере военно-полевой медицины. Но когда речь заходит о реабилитации или болезнях, не связанных с ранениями, помощь наших специалистов неоценима.

У 10-летнего Мухаммада тяжелое ранение. Несколько месяцев лежит в госпитале. Во время обстрела боевиками улицы в Алеппо осколок от фугаса угодил ему в голову. Жизнь мальчику сирийские врачи спасли. Но куда труднее оказалось бороться с осложнением. Вся надежда и родителей и медиков госпиталя сегодня на российских врачей, передает "ТВ Центр".

Специалисты из России в воюющей стране очень востребованы. Помогают сирийским коллегам уже больше полугода. Консультируют персонал больниц. Оперируют тяжелораненых мирных жителей. Больше всего их сегодня привозят из восточных районов республики.

Медицина в Сирии до войны была одной из лучших на арабском востоке. А в Алеппо даже производили лекарства. Для внутреннего и внешнего рынка. Но сегодня фармацевтические заводы разрушены террористами. Склады разграблены. Импорт жизненно-важных медикаментов из-за рубежа запрещен санкциями, которые ввел Запад.

"Многие фармацевтические фабрики закрылись. Плюс к этому, жизненно-важные медикаменты, которые мы раньше завозили, теперь недоступны. Например, инсулин. Люди страдают", - рассказал фармацевт Расем Мухтади.

Не хватает не только лекарств, но и опытных специалистов, и клиник. В Алеппо их осталось всего три. А было 20. Большая часть врачей, спасаясь от боевиков, иммигрировала. Почти тысяча погибла.

Это видео сняли и выложили в интернет сами боевики: в пожилого врача террористы выпустили несколько пуль. Только за то, что выполнял свой долг. Лечил больных. Вся вина Джамаля лишь в том, что среди его пациентов оказались жители, которые работали в госструктурах Сирии. Подобные истории, когда террористы казнили врачей, есть почти в каждом городе.

"Я хирург, но после ранения не могу практиковать. Рука перебита. Но мои знания и опыт я могу передать другим врачам. В том числе и молодым, которым предстоит поднимать медицину в нашей стране на прежний уровень", - рассказал врач провинции Ракка Джамал Аль Иса.

Среди сирийских врачей и сегодня немало блестящих хирургов. Спасли тысячи мирных жителей от пуль и осколков. Опыт войны. Но та же война не позволила развивать другие направления медицины. И здесь помощь российских коллег неоценима. Ведь среди пациентов немало больных туберкулезом, гепатитами, диабетом и гипертонией.

Россияне помогают и лекарствами, и оборудованием. А подчас лучше любых медикаментов просто доброе слово.

Сегодня в Алеппо, возвращаются не только беженцы, но и сирийские врачи, которые уехали, спасая свои семьи от войны. В городе уже спокойно. Заново открываются больницы. А главное, здесь работают российские специалисты, готовые помочь и поделиться опытом.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр", Сирия.