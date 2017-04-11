КНДР готова дать "жесткий ответ" на провокации США

Теги: В мире сша международные отношения кндр

Власти КНДР готовы дать "жесткий ответ" на прибытие ударной группы кораблей ВМС США к берегам Корейского полуострова. Передислокацию сил американского флота в Пхеньяне считают провокацией. В МИД Северной Кореи заявили, что будут готовы защитить себя вооруженным путем.

Власти КНДР пообещали оказать жесткое противодействие США в связи с решением перебросить ударную авианосную группировку в район Корейского полуострова.

"КНДР готова отреагировать на любое движение в сторону войны, к которой стремятся США. Мы предпримем жесточайшие контрмеры против провокаторов, чтобы всей мощью нашего оружия защитить себя", - цитирует агентство Yonhap заявление МИД Северной Кореи. В Пхеньяне считают, что угроза, исходящая от США, показала оправданность развития ядерной программы.

В свою очередь, исполняющий обязанности президента Южной Кореи предупредил, что КНДР в ближайшее время может пойти на новые провокации, передает "Интерфакс".

Ситуация на Корейском полуострове обострилась после того, как 5 апреля КНДР провела очередной запуск баллистической ракеты. Логичным продолжением этого стали протесты со стороны Сеула и Токио. 9 апреля СМИ узнали об отправке ударной группы ВМС США к Корейскому полуострову. 10 апреля Южная Корея испытала баллистическую ракету на случай агрессии КНДР.

Эксперты отмечают, что переброска ударной группы ВМС США является демонстрацией силы, однако не исключают нанесения США удара по Северной Корее. В качестве аргумента они приводят нанесение США ракетного удара по авиабазе сирийских ВВС на минувшей неделе.

Читайте также:

Госсекретарь США не исключил военного решения ядерной проблемы КНДР

Кремль встревожен новыми ракетными пусками КНДР

МИД России отреагировал на новые ракетные пуски КНДР

Пхеньян спровоцировал новое обострение конфликта с Малайзией