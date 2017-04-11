В ДТП на 104 километре МКАД пострадали 3 человека. Видео

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Три человека пострадали в результате аварии с участием трех автомобилей на 104 километре МКАД. Инцидент произошел вечером в понедельник. В интернете появилась видеозапись с места происшествия.

В результате ДТП с участием трех легковых автомобилей на внутренней стороне 104 километра МКАД пострадали три человека. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по столице.

"Вечером 10 апреля на 104 километре внутренней стороны МКАД произошло столкновение трех легковых автомобилей. В результате аварии пострадали три человека", - говорится в сообщении.

По информации некоторых СМИ, один автомобиль перевернулся во время ДТП и из него вылетели пассажиры. Правоохранительные органы выясняют все причины и обстоятельства данного происшествия.