Цены на путевки в Турцию могут взлететь из-за приостановки чартеров

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Цены на путевки в Турцию вырастут в случае введения запрета на чартерные рейсы в эту страну. Так представители российских авиакомпаний прокомментировали официальное письмо замглавы Росавиации Олега Клима, в котором говорится о возможной приостановке чартеров в Турецкую Республику.

В понедельник российские авиакомпании получили предупреждение о возможной приостановке чартерного сообщения с Турцией от Росавиации. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подчеркнули, что сообщение Росавиации носит предупредительный, а не запретительный характер, однако вице-президент АТОР Александр Курносов заявил, что если "негативный фон будет нагнетаться", то количество бронирований резко снизится, пишет газета "Известия".

Между тем, представители ряда российских авиакомпаний рассказали, что полученная телеграмма пока никак не отразится на деятельности перевозчиков, так как, по факту никаких ограничений не вводит. Тем не менее, в компаниях отметили, что за этим может последовать введение запрета со стороны Росавиации на продажи чартерных рейсов.

В этом случае турпоток на Турцию может полностью перейти к регулярным российским авиаперевозчикам. В связи с этим стоимость путевок неизбежно вырастет.

Накануне, 10 апреля, Росавиация распространила сообщение о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию. В письме замглавы ведомства Олега Клима говорится, что это делается в связи со "сложной внутриполитической ситуацией в Турецкой Республике".

Позднее в АТОР призвали россиян не создавать панику, поскольку запрета на чартеры нет. Также в Ассоциации отметили, что подобная мера связана с предстоящими выборами в парламент Турции, исход которых непредсказуем.