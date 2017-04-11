09:02, 11 апреля 2017

Таратута: электоральная база Трампа возмутилась ударом США по Сирии

Теги:  сирия  сша  трамп  События. 25-й час

Почему ООН решила не оценивать правомочность действий США, которые нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии? Что же подтолкнуло Трампа на такое решение - импульсивная реакция, или продуманное желание пойти на обострение ситуации? На какие результаты в Сирии рассчитывает Вашингтон? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Михаил Таратута.

Гостем программы "События. 25-й час" стал журналист-международник Михаил Таратута.

"Никакой внятной ближневосточной политики у Трампа пока нет. Трамп заявлял, что резко изменил свое отношение к Асаду. Все, конечно, диву даются, как можно было так быстро переобуться на лету. Это именно импульсивная реакция. И я думаю, что слово Иванки для Трампа тоже имело значение. Электоральная база Трампа возмутилась этим ударом. Они сказали: мы голосовали за другого президента", - рассказал Таратута.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

Программа "События. 25-й час"

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