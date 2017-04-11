Таратута: электоральная база Трампа возмутилась ударом США по Сирии
Теги: сирия сша трамп События. 25-й час
Почему ООН решила не оценивать правомочность действий США, которые нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии? Что же подтолкнуло Трампа на такое решение - импульсивная реакция, или продуманное желание пойти на обострение ситуации? На какие результаты в Сирии рассчитывает Вашингтон? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Михаил Таратута.
Гостем программы "События. 25-й час" стал журналист-международник Михаил Таратута.
"Никакой внятной ближневосточной политики у Трампа пока нет. Трамп заявлял, что резко изменил свое отношение к Асаду. Все, конечно, диву даются, как можно было так быстро переобуться на лету. Это именно импульсивная реакция. И я думаю, что слово Иванки для Трампа тоже имело значение. Электоральная база Трампа возмутилась этим ударом. Они сказали: мы голосовали за другого президента", - рассказал Таратута.
Полный комментарий эксперта смотрите в видео.
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