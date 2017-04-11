Таратута: электоральная база Трампа возмутилась ударом США по Сирии

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Почему ООН решила не оценивать правомочность действий США, которые нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии? Что же подтолкнуло Трампа на такое решение - импульсивная реакция, или продуманное желание пойти на обострение ситуации? На какие результаты в Сирии рассчитывает Вашингтон? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Михаил Таратута.