Италия выступила на встрече глав МИД G7 против новых антироссийских санкций

Теги: германия сша великобритания санкции италия Сирийский конфликт

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в понедельник призвал своих коллег из стран G7 предъявить России ультиматум о выводе войск из Сирии и прекращении поддержки режима Башара Асада. В противном случае, руководитель Форин-оффиса предложил ввести новый пакет санкций против Москвы. Однако с таким подходом не согласилась итальянская сторона.

Италия выступила против нового пакета антироссийских санкций. Ранее их призывал ввести на встрече министров иностранных дел G7 глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Таким образом, Рим, как и Берлин, выступает за дипломатическое решение сирийского кризиса. При этом, противоречивость ближневосточной политики администрации Дональда Трампа может служить для многих европейцев дополнительным аргументом в пользу того, чтобы не спешить с решительными мерами, пишет газета "Известия".

Представитель итальянского МИД заявил, что в Риме считают необходимым позитивный перезапуск российско-американских отношений на этом этапе для "возвращения к политическому урегулированию и минимизации риска эскалации".

Кроме того, 11 апреля глава МИД Италии Анджелино Альфано проведет встречу по Сирии с коллегами из Турции, ОАЭ, Саудовской Аравии, Иордании и Катара. Таким образом, итальянская сторона выступает за то, чтобы решать сирийский вопрос с подключением не только европейских, но и ряда ближневосточных игроков.

Ранее в интервью газете Bild am Sonntag министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль подчеркнул, что во время встреч "Большой семерки" он попытается убедить американского госсекретаря Рекса Тиллерсона и других коллег сфокусироваться на дипломатическом решении конфликта вокруг Сирии.

С 10 по 11 апреля главы МИД стран G7, в которые входят Великобритания, США, Италия, Франция, Германия, Канада и Япония собрались в итальянском городе Лукка для подготовки к саммиту группы семи индустриально развитых стран в мае. Перед этим, если верить британским газетам, глава МИД этой страны Борис Джонсон проводил телефонные переговоры с коллегами по G7. Он пытался склонить их принять по итогам встречи совместное заявление по России, которую на Западе прямо обвинили в попустительстве недавней химической атаке в сирийском Идлибе, которая якобы была устроена сирийскими властями.

В заявлении Джонсон предложил предъявить Москве ультиматум и потребовать вывести войска из Сирии, а также прекратить любое содействие режиму Башара Асада. В этом случае Москва сможет вновь примкнуть к группе ведущих промышленно развитых стран. Если Россия откажется, то, по плану Джонсона, ей грозят новые санкции.

При этом, Борис Джонсон высказывал надежды, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который во вторник прибывает в Москву, станет главным переговорщиком с Россией по Сирии.

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