В центре Киева произошел взрыв

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В Киеве на улице Владимирской ночью произошел взрыв. Ударной волной вынесло стекла на первом этаже дома, где размещены рестораны и банк. Без стекол остались также автомобили, припаркованные рядом с местом происшествия.

В центре Киева на улице Владимирской ночью прогремел взрыв, сообщает украинский телеканал "Громадское".

Ударной волной вынесло стекла на первом этаже дома, где размещены рестораны и банк. Без стекол остались и автомобили, которые были припаркованы рядом. Всю ночь на месте происшествия работали полицейские и взрывотехники.

Что именно взорвалось, правоохранительные органы пока не комментируют. Предварительно, никто не пострадал.

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