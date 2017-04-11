Температура в Москве во вторник поднимется до 17 градусов

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Небольшой дождь и температура воздуха до 17 градусов тепла ожидается в Московском регионе во вторник. Также по-прежнему сохранится юго-западный ветер, с порывами 12-15 метров в секунду. Кроме того, понизится атмосферное давление, что станет неблагоприятным фактором для метеозависимых людей.

Во вторник в столичном регионе ожидается небольшой дождь и температура воздуха до 17 градусов тепла. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться вдали от активных атмосферных фронтов, лишь к вечеру с запада подойдет очередной атмосферный фронт и начнется небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в столице от 15 до 17 градусов, по области от 12 до 17 градусов тепла", - говорится в сообщении.

Также по-прежнему сохранится юго-западный ветер, с порывами 12-15 метров в секунду. Кроме того, понизится атмосферное давление, что станет неблагоприятным фактором для метеозависимых людей.