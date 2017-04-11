Кабмин расширил список не облагаемых НДС товаров

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Кабмин расширил перечень оборудования, не облагаемого НДС при ввозе в Россию. Принятые решения позволят создать новые конкурентные производства и повысить уровень конкурентоспособности производимых товаров, отмечается в постановлении правительства.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое расширяет перечень технологического оборудования, аналоги которого не производятся в стране и ввоз которого не облагается НДС.

Постановление, которое расширяет список не облагаемого НДС оборудования, подготовлено Министерством промышленности и торговли России. Документ опубликован на сайте правительства России.

В список вошли установка по производству метанола, оборудование комплектной установки пиролиза, оборудование установки по производству линейного полиэтилена низкой плотности и полиэтилена высокой плотности определенной мощности, а также линия по изготовлению трехмерных керамических многослойных модулей.

В правительстве рассчитывают, что это позволит повысить уровень конкурентоспособности производимых товаров, а также создать новые конкурентные производства.

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