СКР заподозрил двух россиян в связях с "Правым сектором"

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух граждан России, подозреваемых в причастности к деятельности запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор".

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Участие в экстремистской организации" против двух россиян. Их подозревают в причастности к деятельности экстремистской организации "Правый сектор" (организация запрещена на территории России по решению суда – прим. ред.).

Как пишет "Взгляд" со ссылкой на поступивший в редакцию пресс-релиз ведомства, российские следователи получили "достаточные данные, свидетельствующие о причастности жителя Удмуртии Вячеслава Донгузова и жителя Архангельской области Вячеслава Ясева к деятельности экстремистской организации".

По версии следствия, россияне выехали на Украину и поступили в качестве бойцов в так называемый Добровольческий украинский корпус организации "Правый сектор", "стали активно участвовать на стороне данной организации в боевых действиях на юго-востоке Украины против самопровозглашенных ДНР и ЛНР".

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