В Москве прощаются с Евгением Евтушенко

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В Центральном Доме литераторов во вторник началось прощание с Евгением Евтушенко. После траурной церемонии кортеж с гробом поэта направится на Переделкинское кладбище, где состоятся похороны.

В Москве во вторник прощаются с Евгением Евтушенко. Согласно воле поэта, его похоронят в писательском поселке Переделкино, недалеко от могилы Бориса Пастернака. Гражданская панихида проходит в Центральном Доме литераторов на Большой Никитской, куда уже пришли более 100 журналистов, сообщает ТАСС.

Евтушенко умер 1 апреля в американском городе Талса, где с 1991 года жил с семьей. Ему было 84 года. И до последнего дня он продолжал творить, часто читал свои стихи на публичных встречах. Выдающийся поэт-шестидесятник, он был человеком ярким, прямым, его талант был многогранным. Евтушенко известен и как режиссер, драматург, актер, публицист. 150 его книг переведены на многие языки мира.

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