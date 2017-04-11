Эрик Трамп подтвердил сообщения о решении отца ударить по Сирии из-за Иванки

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Иванка Трамп, являющаяся дочерью президента США, действительно повлияла на его решение нанести ракетные удары по объектам армии Башара Асада в Сирии. Об этом заявил ее младший брат Эрик Трамп.

Сын президента США Эрик Трамп заявил, что информация СМИ, согласно которой, его отец принял решение о ракетном ударе по Сирии под влиянием Иванки Трамп, верна. По его словам, дочь 45 президента США "была убита горем и потрясена" жестокостью" предполагаемой химической атаки в сирийской провинции Идлиб.

Об этом сын Дональда Трампа рассказал британской газете The Daily Telegraph, передает ТАСС. Эрик отметил, что его сестра является матерью троих детей, и она пользуется влиянием. "Я уверен, она сказала: "Послушай, это ужасно". "Мой отец будет действовать в такие моменты", - подчеркнул он.

Накануне, 10 апреля, британская газета Independent со ссылкой на депешу, якобы отправленную британским послом в США Кимом Даррохом премьер-министру королевства Терезе Мэй, сообщила, что Иванка Трамп повлияла на решение своего отца нанести ракетные удары по Сирии.

По данным СМИ, она была шокирована фотографиями погибших в результате предполагаемого применения химического оружия в провинции Идлиб в апреле 2017 года. В депеше посла отмечалось, что влияние дочери на отца было недооценено. Именно из-за ее позиции президент Трамп совершил поворот на 180 градусов в своих взглядах на сирийский конфликт и принял решение нанести удар по объектам армии Башара Асада.

По данным СМИ, в результате химатаки в городе Хан-Шейхун на северо-западе Сирии погибли 80 человек. Комментируя случившееся, дочь Трампа написала на своей странице в Twitter, что она "разгневана".

6 апреля вооруженные силы США нанесли ракетный удар по авиабазе ВВС Сирии в провинции Хомс. По объекту было выпущено 59 крылатых ракет "Томагавк". При этом в российском Минобороны оценили эффективность удара, как крайне низкую. По оценке оборонного ведомства, цели достигло менее половины ракет.

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