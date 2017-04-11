Серая и салатовая линии московского метро "заговорили" на английском

Теги: Москва метро транспорт

Объявления на Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линиях столичного метро начали дублировать на английском языке. Пока они звучат в нескольких составах, однако вскоре все поезда на этих ветках "заговорят" по-английски. Теперь двуязычные сообщения есть на пяти линиях метро, а также на МЦК.

В поездах на Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линиях столичного метро названия станций начали озвучивать на английском языке. Двуязычные сообщения теперь звучат на пяти ветках подземки, а также на Московском центральном кольце (МЦК). Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

"Дублированные звуковые объявления начали транслировать в некоторых составах, курсирующих по салатовой и серой веткам, но в ближайшее время все поезда на этих линиях "заговорят" по-английски", - отметили в пресс-службе московского метрополитена.

Перевод названий станций на английский язык является частью масштабной работы, которая проводится в преддверии крупных футбольных турниров – Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года.

На прошлой неделе двуязычные сообщения появились на Калининско-Солнцевской линии метро. Кроме того, названия станций уже дублируются по-английски на Таганско-Краснопресненской и Кольцевой ветках, а также на МЦК.

Читайте также:

Желтая линия метро "заговорила" на английском