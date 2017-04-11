Изувеченного пенсионера нашли мертвым в квартире на юго‑востоке Москвы

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Тело 80-летнего пенсионера с телесными повреждениями нашли в одной из квартир на юго-востоке столицы. По данному факту проводится проверка.

Полиция проводит проверку по факту обнаружения тела пенсионера с телесными повреждениями в его квартире на юго-востоке Москвы.

Труп нашли 10 апреля в одном из домов на Перервинском бульваре. "Прибывшими на место сотрудниками полиции с телесными повреждениями обнаружен труп хозяина квартиры - пенсионера 1937 года рождения", - цитирует РИАМО источник в пресс-службе ГУ МВД по столице.

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