В ходе беспорядков в лагере беженцев во Франции пострадали 10 человек

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Десять человек пострадали в результате массовых беспорядков в лагере для беженцев на севере Франции. Как сообщается, несколько мигрантов получили ножевые ранения. В Дюнкерк стянуты дополнительные силы полиции.

Число пострадавших в результате беспорядков в лагере беженцев во Франции увеличилось до 10. Конфликт завязался между выходцами из Афганистана и курдами - в лагере их около полутора тысяч, передает "ТВ Центр".

Чтобы усмирить толпу, правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки. Вспыхнул пожар. Огонь практически полностью уничтожил поселение.

В полиции считают, поджог могли устроить сами нелегалы. Беженцы из стран Ближнего востока обосновались в Дюнкерке несколько лет назад - они надеются, что им удастся переправиться через Ла-Манш и оказаться в Британии.

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