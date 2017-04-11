Разведка США все еще не выяснила, кто совершил химатаку в Идлибе

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ООН отказывается давать правовую оценку действиям США, которые без одобрения Совбеза нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии. При этом в Белом доме уже заявили, что готовы снова повторить запуск ракет. Хотя кто именно якобы совершил химическую атаку в Идлибе, американская разведка так и не знает.

Новый удар возможен. По мнению Штатов, от Асада можно ожидать чего угодно, а потому лучше быть готовым к молниеносному ответу. Спикер Белого дома Шон Спайсер отметил, что президент Трамп в своих намерениях тверд, эхо первого ракетного удара его не затронуло и в убеждениях не изменило, передает "ТВ Центр".

"Если вы травите невинных людей — вы получите ответ от президента. Президент сохраняет возможность действовать в Сирии против режима Асада, когда это в наших национальных интересах. Это является ответом на применение Асадом химического оружия против собственных граждан. И, кстати, Трамп неоднократно давал понять, что он не будет заранее телеграфировать о своих военных ответах", - отметил Спайсер.

Хотя на самом деле эти военные ответы уже согласованы. По телефону Трамп заручился поддержкой Терезы Мэй и Ангелы Меркель. В Великобритании и Германии также уверены, что Асад химоружием убивает население своей страны. Притом, что по обоим берегам Атлантики так никто и не выяснил, что случилось в Идлибе на прошлой неделе.

США признали, что у них нет данных о том, кто именно совершил химическую атаку в Сирии, ставшую поводом для ракетного обстрела аэродрома "Шайрат". В Пентагоне говорят - сложным вопросом занимается разведка. Никаких данных нет. Однако не все в Старом свете склонны разделять американскую позицию. Экс-посол Великобритании в Сирии Питер Форд стал неудобным гостем BBC. В начале диалога ведущий бодро процитировал слова Трампа о том, что за химатакой стоит лично президент арабской республики и спросил собеседника, верна ли констатация фактов.

"Это констатация мифов, а не фактов. Есть два варианта тех событий. Первый - американская версия. Второй - обычная бомба была сброшена на склады боевиков с химоружием. Вспомните, что было перед Ираком. Эксперты, разведка, политики были абсолютно убеждены, что у Саддама есть оружие массового поражения. Каких только доказательств нам ни показывали! Всё оказалось неправдой. Всё! Случившееся под Хомсом открывает путь другим химическим атакам, а не искореняет их!" – отметил Форд.

О Сирии пойдет речь во вторник и в Москве. Рекс Тиллерсон прибывает в российскую столицу в новом статусе американского госсекретаря. Все консультации проведены, общая стратегия выработана. Тиллерсон накануне встретился с коллегами из G7. Лейтмотив переговоров - лишить Дамаск поддержки Москвы и придумать рычаги давления. Сделать это крайне сложно при условии, что придется отказаться от голословных обвинений и апеллировать лишь проверенными фактами.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".