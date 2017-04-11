Полиция возбудила уголовное дело по факту взрыва в центре Киева

Теги: взрыв Украина киев

Петр Порошенко намерен конфисковать уголь, который добывают на территории ДНР и ЛНР. Украинский президент считает, что антрацит, который ополченцы отправляют в Россию, затем якобы продают обратно Украине. Судя по всему, таким образом в Киеве хотят разрешить непростую ситуацию в энергетике. Хотя блокаду, которая и привела к чрезвычайным мерам, начали украинские радикалы. Их бесчинства власти будто не замечают. Так, в Киеве неизвестные устроили очередной взрыв.

Для жителей дома в самом центре Киева минувшая ночь оказалась бессонной. Около часа ночи на первом этаже здания на улице Владимирской раздался взрыв. Никто не пострадал, но повреждения оказались значительными. Возбуждено уголовное дело. Чем дом привлек внимание злоумышленников, сейчас выясняют следователи. В здании также находятся ресторан и отделение банка - не российского. Поэтому причастность активистов партии "Национальный корпус" к происшествию полиция пока отрицает, передает "ТВ Центр".

А накануне радикалы вновь заблокировали отделения российских банков в Киеве и Харькове. И, пожалуй, впервые полиция проявила твердость, начала задерживать зачинщиков. Впрочем, не исключено, что к этому полицейских подтолкнула не забота о правопорядке, а личная обида - в Харькове один сотрудник получил ожоги, еще несколько - серьезные ушибы.

Впрочем, для украинских властей эти инциденты прошли практически незамеченными. И привыкли, и случились проблемы посерьезнее. Отставка главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, похоже, разбудила улей, которые теперь нескоро утихнет.

"То, что Гонтарева подала заявление об отставке - это тенденция. Вы знаете, что ушел со своего поста глава администрации президента, господин Ложкик. Ушел глава фракции "Блока Петра Порошенко". Теперь Гонтарева и одновременно глава фонда госимущества. Кто-то называет это "звездопадом", а я - побегом с тонущего корабля. Но не с "Титаника", а с самодельной рыбацкой лодки", - заявила лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Оппозиции отставка главы Нацбанка дали новый повод для ожесточенной критики всей вертикали власти. Премьера Гройсмана уже в который раз назвали марионеткой в руках президента, а самого Порошенко - главой олигархической системы Украины.

"Ни у кого нет вообще сомнений, что им до нас нет никакого дела. И уровень коррупционных скандалов, и ту политику, которую они ведут - она совершенно антиукраинская. Они обещали нам деолигархизацию - ну, посмотрите Forbes. У олигархов все в порядке. И у нас появляется один самый главный олигарх - президент", - сказал народный депутат Украины Евгений Мураев.

На международном экономическом форуме в Киеве премьер Гройсман долго рассказывал заграничным гоcтям об успехах реформ, но, подводя итоги, все-таки признал, что сделать удалось не так уж и много.

"Если мы посмотрим на количество стратегических документов по развитию нашей страны, мы - чемпионы мира. У нас очень много разнообразных программ и разработок. Все они в своем роде уникальные. Но, к огромному сожалению, у нас есть одна проблема. Проблема в том, чтобы взять и сделать", - уверен Гройсман.

Примечательно, что буквально в эти часы в администрации президента родился еще один прожект. Президент Порошенко решил вынести на обсуждение Совета национальной безопасности и обороны вопрос о конфискации угля, добытого на неподконтрольных Киеву территориях. Довольно своеобразное намерение, если учесть, что на протяжении нескольких месяцев власти так ничего и не смогли поделать с участниками транспортной блокады Донбасса, а затем сами прекратили какое-либо сообщение с востоком страны.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

Читайте также:

Глава Нацбанка Украины уйдет в отставку 10 мая

Радикалы замуровали отделение Сбербанка в Харькове

Радикалы сорвали "Тотальный диктант" в Киеве