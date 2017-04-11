Сотни москвичей пришли в ЦДЛ проститься с Евтушенко

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В Москве во вторник прощаются с Евгением Евтушенко. Выдающего поэта не стало 1 апреля, ему было 84 года. Согласно воле Евтушенко, его похоронят в писательском поселке Переделкино. Недалеко от могилы Бориса Пастернака. В Центральном доме литераторов на Большой Никитской проходит гражданская панихида. Отдать дань памяти поэту-шестидесятнику собрались сотни людей.

О месте прощания с Евгением Евтушенко - в Центральном Доме Литераторов - было известно заранее. Сразу огласили жесткий регламент - желающих прийти было много. Но то, что придется предпринимать столь серьезные меры безопасности, организаторы не подозревали. Поэт в России, похоже, действительно больше, чем поэт, передает "ТВ Центр".

Он читал свои стихи на стадионах. А чужие - запрещенных в СССР или забытых поэтов - собирал в антологиях. Это была пропаганда в чистом виде. Может, кому Евтушенко и казался вызывающим, с его бесконечными перелетами через океан, неординарной манерой общения и всегда ярким гардеробом. А он иначе просто не умел. Даже когда слабел, мужественно борясь с недугом, хотел выглядеть сильным. Шёл на сцену сразу после вызова неотложки. Несмотря на то, что за кулисами дежурили взбудораженные врачи.

Его отпевали в день 80-летия со дня рождения Беллы Ахмадуллиной. Его первой жены, в которую он был влюблен до одури. И похоронят на кладбище в Переделкине, рядом с обожаемым Пастернаком. Круг замкнулся. Окуджава, Вознесенский, Рождественский, Аксенов. Мир шестидесятников исчез на глазах. Впервые можно сказать со всей определенностью: "Со мною вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит".

Ольга Стрельцова, Александра Сергомасова, "ТВ Центр", Москва.