11:51, 11 апреля 2017

В Москве обсуждают принятие закона о финансовом уполномоченном

Теги:  Общество  закон  обсуждение  онф  москва

Подготовку принятия закона о финансовом уполномоченном обсуждают во вторник участники круглого стола, который проводит Общероссийский народный фронт.

В Москве на круглом столе ОНФ обсуждают принятие закона о финансовом уполномоченном. Активисты не раз отмечали, что отсутствие эффективного механизма досудебного урегулирования споров между гражданами и организациями  порождает мошенничество. А обсуждаемый законопроект  позволит потребителям финансовых услуг защитить свои права, передает "ТВ Центр".

"Это инструмент до судебного урегулирования споров гражданина, а он всегда в таких спорах слабая сторона, с финансовыми организациями, банками, микрофинансовыми организациями, страховыми компаниями, с участниками финансового рынка", - отметил руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков", член Центрального штаба ОНФ Виктор Климов.

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