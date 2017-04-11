В Москве обсуждают принятие закона о финансовом уполномоченном

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Подготовку принятия закона о финансовом уполномоченном обсуждают во вторник участники круглого стола, который проводит Общероссийский народный фронт.

В Москве на круглом столе ОНФ обсуждают принятие закона о финансовом уполномоченном. Активисты не раз отмечали, что отсутствие эффективного механизма досудебного урегулирования споров между гражданами и организациями порождает мошенничество. А обсуждаемый законопроект позволит потребителям финансовых услуг защитить свои права, передает "ТВ Центр".

"Это инструмент до судебного урегулирования споров гражданина, а он всегда в таких спорах слабая сторона, с финансовыми организациями, банками, микрофинансовыми организациями, страховыми компаниями, с участниками финансового рынка", - отметил руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков", член Центрального штаба ОНФ Виктор Климов.