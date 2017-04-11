В Крыму зацвело самое большое в мире поле тюльпанов

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Парад тюльпанов - на крымском берегу. В Никитском ботаническом саду расцвели десятки тысяч цветов. Самых разных форм и оттенков. Некоторые представлены впервые. Особая гордость - местные сорта, которые отличаются неповторимым ароматом. Когда-то именно дикие крымские тюльпаны иностранные торговцы завезли в Голландию.

Для крымских тюльпанов даже всех цветов радуги мало. Художникам из Новосибирска приходится долго смешивать краски, чтобы получить нужный оттенок. У цветочного ковра, что раскинулся в эти дни в Никитском ботаническом саду - сотни цветочных тональностей, передает "ТВ Центр".

Импрессия цвета и разнообразие форм. Простые, лилиецветные, бахромчатые и даже попугайные. На этом параде - больше двухсот сортов самого известного цветка в мире. От рядовых и популярных видов, до настоящих цветочных генералов.

Сфотографироваться на фоне тюльпанов сюда в Ялту приезжают без преувеличения со всей России. Даже равнодушные к цветам люди здесь найдут свой тюльпан по вкусу, вернее по цвету. Здесь на небольшой площадке - 40 000 растений. Причем некоторые из них даже пахнут.

Особый запах и отличает местные сорта от голландских или турецких. Иностранные практически не пахнут. После долгих лет селекции, где главным была форма и краски, цветочный аромат практически исчез. В Крыму решили исправить эту несправедливость и вывели сорта с неповторимыми ароматами. Основой для них стали дикие крымские тюльпаны. Те самые, которые когда-то стали популярным товаром турецких торговцев и после попали в Голландию.

Полвека назад, чтобы не было зависимости от иностранных поставщиков, на полуострове тюльпанами засадили десятки гектаров земли. Это было самое большое в мире тюльпановое поле. Сегодня от былого размаха остались только селекционные достижения ученых. Посмотреть на сорта, выведенные на полуострове – приезжают гости со всего света.

Цветение тюльпанов называют одним из чудес Крыма. Это главная примета наступления весны на полуострове. Чтобы увидеть это чудо природы своими глазами у посетителей Никитского сада есть всего две недели.

Борис Максудов, Александр Шкарбанов, Максим Володин. "ТВ Центр", Крым.

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