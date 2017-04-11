СМИ узнали о депортации петербургского смертника из Турции в 2016 году
Теги: санкт-петербург Теракт турция терроризм
Предполагаемый террорист-смертник, устроивший взрыв в метро Санкт-Петербурга, Акбаржон Джалилов был депортирован из Турции в декабре 2016 года. Точный срок его пребывания в этой стране неизвестен, сообщили СМИ.
Акбаржон Джалилов, который подозревается в совершении теракта в петербургском метро, был депортирован из Турции в декабре 2016 года. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на газету Yeni Akit.
Издание отмечает, что точный срок его пребывания в Турции неизвестен. Как только Джалилов был внесен в черный список в 2015 году, он еще год не покидал страну и находился там нелегально.
Между тем, в декабре Джалилов намеревался покинуть Турцию через Анталью. Также выяснилось, что он превысил сроки пребывания в стране. Ему предложили заплатить большой штраф или депортацию и запрет посещать Турецкую Республику в течение пяти лет. В итоге Джалилов выбрал второй вариант. Он обратился в российское генконсульство в Турции, чтобы уехать в Россию.
3 апреля в петербургском метро произошел взрыв на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате погибли 14 человек, более 50 пострадали. По информации СКР, теракт совершил уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения.
О том, что Джалилов приехал в Турцию в ноябре 2015 года, сообщало агентство Reuters. Согласно данным источников агентства, его коллеги-повара отмечали, что Джалилов мог уехать в Сирию.
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