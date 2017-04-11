Более 200 человек эвакуировано из подтопленных домов в Оренбурге

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В Оренбургской области спасатели эвакуируют жителей поселка Краснохолм. Из-за потепления начался резкий подъем уровня воды в местных реках и Димитровском водохранилище. Уже затоплено около полусотни домов, в зоне риска более 250 строений.

В Оренбургской области спасатели эвакуируют жителей поселка Краснохолм. Из-за потепления начался резкий подъем уровня воды в местных реках и Димитровском водохранилище, передает "ТВ Центр".

Как сообщается на сайте регионального ГУ МЧС, из домов в настоящее время эвакуированы 211 человек, в том числе 8 детей.

Уже затоплено около полусотни домов, в зоне риска более 250 строений. Сотрудники МЧС помогают жителям добраться до пунктов временного размещения. Для ликвидации последствий весеннего половодья в регион направляются дополнительные подразделения и техника "Росгвардии".

В соседней Самарской области из-за большого количества талой воды просела часть дорожного полотна. В результате был перекрыт участок федеральной трассы. Аварийные бригады работают круглосуточно.

Пик паводка ожидают и в Новосибирской области. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Специалисты ежедневно обследуют водоемы, а также проводят инструктаж с местными жителями.

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