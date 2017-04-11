Глава ФСБ: оперативная работа еще не в полной мере отвечает угрозам терроризма

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Глава ФСБ России и председатель НАК Александр Бортников заявил, что расследование взрыва в метро Санкт-Петербурга продемонстрировало недостатки оперативной работы в стране по противодействию исходящей от терроризма угрозе.

Расследование теракта в метро Санкт-Петербурга продемонстрировало недостатки оперативной работы в России по противодействию угрозе, которая исходит от терроризма. Об этом заявил глава Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников, передает "Интерфакс".

"Как показало расследование теракта в петербургском метрополитене, оперативная работа еще не в полной мере отвечает угрозе, исходящей от незаконных террористических организаций", - сказал он.

По его словам, задержанные после взрыва в метро являлись членами законспирированных террористических ячеек. Бортников подчеркнул, что все восемь задержанных были выходцами из Центральной Азии. "Изъято большое количество оружия и средств поражения. Ведется поиск организаторов и возможных сообщников", - подчеркнул директор ФСБ.

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате погибли 14 человек, более 50 пострадали. По информации СКР, теракт совершил уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения.

После взрыва начался розыск его предполагаемых сообщников. По делу о теракте произошедшего было задержано восемь человек. Шестеро в Санкт-Петербурге, а еще двое – в Москве.

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