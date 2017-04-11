В России предотвратили 16 попыток терактов за прошлый год

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Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что в 2016 году в России было предотвращено 16 попыток совершения терактов в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге, Туле, Уфе, Сочи, Новосибирске и Нижнем Новгороде. Он подчеркнул, что силами правопорядка также было нейтрализовано 46 ячеек международных террористических организаций.

Председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников заявил, что в прошлом году в России было предотвращено 16 попыток совершения терактов на территории нашей страны. Об этом говорится в сообщении информационного центра НАК, которое поступило в редакцию TVC.ru во вторник.

"В 2016 году предотвращено 16 попыток совершить такие преступления в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге, Туле, Уфе, Сочи, Новосибирске и Нижнем Новгороде", - сказал Бортников на заседании НАК.

Он подчеркнул, что силами правопорядка также было нейтрализовано 46 ячеек международных террористических организаций, которые осуществляли вербовку граждан России и стран СНГ для участия в вооруженных конфликтах за рубежом на стороне террористов.

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