11:34, 11 апреля 2017

Суд признал банкротом Татфондбанк

Теги:  суд  Экономика  банк  татарстан  банкрот

Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск ЦБ о признании Татфондбанка банкротом. "Дыра" в капитале банка составила 118,3 миллиардов рублей. В марте на главу Татфондбанка Роберта Мусина завели уголовное дело о мошенничестве.

Арбитражный суд Татарстана признал Татфондбанк банкротом, сообщает "Интерфакс". "Дыра" в его капитале составила 118,3 миллиардов рублей.

АСВ ввело временную администрацию в Татфондбанке 15 декабря. Лицензию у банка отозвали 3 марта. В марте на главу кредитной организации Роберта Мусина завели уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, банк предоставил ЦБ ложную информацию о высоколиквидном активе, чтобы получить кредит и впоследствии похитить деньги.

Накануне суд признал банкротом еще один татарстанский банк - "Анкор банк".

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