Суд признал банкротом Татфондбанк

Теги: суд Экономика банк татарстан банкрот

Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск ЦБ о признании Татфондбанка банкротом. "Дыра" в капитале банка составила 118,3 миллиардов рублей. В марте на главу Татфондбанка Роберта Мусина завели уголовное дело о мошенничестве.