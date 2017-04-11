Суд признал банкротом Татфондбанк
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Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск ЦБ о признании Татфондбанка банкротом. "Дыра" в капитале банка составила 118,3 миллиардов рублей. В марте на главу Татфондбанка Роберта Мусина завели уголовное дело о мошенничестве.
Арбитражный суд Татарстана признал Татфондбанк банкротом, сообщает "Интерфакс". "Дыра" в его капитале составила 118,3 миллиардов рублей.
АСВ ввело временную администрацию в Татфондбанке 15 декабря. Лицензию у банка отозвали 3 марта. В марте на главу кредитной организации Роберта Мусина завели уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, банк предоставил ЦБ ложную информацию о высоколиквидном активе, чтобы получить кредит и впоследствии похитить деньги.
Накануне суд признал банкротом еще один татарстанский банк - "Анкор банк".
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