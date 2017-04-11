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В центре Москвы и городских парках стартует фестиваль "Пасхальный дар". Об этом в ходе заседания президиума правительства столицы сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сергей Собянин пригласил москвичей и гостей столицы на Пасхальный фестиваль. "С 12 апреля, завтрашнего дня, открывается фестиваль "Пасхальный дар", - отметил мэр Москвы

В свою очередь, руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк напомнил, что фестиваль пройдет с 12 по 23 апреля, передает АГН "Москва".

"Площадки фестиваля украсят свыше 100 арт-объектов", - уточнил А.Немерюк. По его словам, на участие в фестивале было подано более 340 заявок от предпринимателей, из которых отобрано более 180 участников.