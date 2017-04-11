В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв. Видео

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Камеры засняли момент взрыва у здания полиции в турецком Диярбакыре. Предварительно, от четырех до десяти человек пострадали. Как сообщил источник в Минобороны Турции, взрыв на юго-востоке страны мог произойти в результате технической неисправности бронетехники, а не теракта.

Взрыв в Диярбакыре на юго-востоке Турции мог произойти в результате технической неисправности бронетехники, а не теракта.

"Вероятность теракта очень низка. Скорее всего, причиной взрыва стали технические неполадки либо несоблюдение техники безопасности во время ремонта бронемашины", - сообщил "Интерфаксу" источник в Минобороны страны.

По его словам, взрыв произошел, когда бронемашина находилась в стадии ремонта на полицейской станции в мастерской.

#Diyarbakır Bağlar'da polis okulu içinde patlama meydana geldi.1'i ağır 4 yaralı var. Patlamaya panzer tamirinin neden olduğu belirtildi. pic.twitter.com/JjePpbHZJv — Hergele Postası (@HergelePostasi) 11 апреля 2017 г.

Взрыв произошел в 10:45 по местному времени. В результате происшествия пострадали несколько человек. На данный момент остается неизвестным, насколько серьезными оказались полученные ранения, а также точное число пострадавших. Предварительно, от четырех до десяти человек были госпитализированы.

В провинции Диярбакыр активно действует запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана, против которой силы безопасности страны постоянно проводят антитеррористические операции.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Polis Okulu içinde patlama pic.twitter.com/jzstjjpm4L — Vahapts (@avahaptas) 11 апреля 2017 г.

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