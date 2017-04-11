Теги: Москва собянин здравоохранение

Объем оказания высокотехнологической медицинской помощи в Москве увеличился почти в три раза. Об этом в ходе заседания президиума правительства столицы сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В Москве сохраняется курс на повышение качества медицинской помощи. Об этом рассказал во вторник мэр столицы Сергей Собянин.

"В разы увеличилось оказание высокотехнологичной медицинской помощи, фактически в три раза. Конечно, задач перед московским здравоохранением еще много. Много предстоит решить проблем, в частности, повышение заработной платы врачей, повышение квалификации, укрепление материально технической базы, строительство поликлиник, стационаров, и целый ряд других вопросов", - приводит слова мэра АГН "Москва".

Собянин добавил, что продолжительность жизни москвичей в 2016 году увеличилась до 77 лет. "В прошедшем году продолжительность жизни увеличилась до 77 лет. Это качественный хороший показатель, близкий к восточно-европейским странам. Улучшились показатели по детской, младенческой смертности, материнской смертности, онкологии, инфарктам, инсультам, то есть по всем главным показателям, по которым мониторится уровень состояния здравоохранения во всем мире", - уточнил мэр.

Собянин также отметил важность того, что за последние годы повысилась и доступность московского здравоохранения.