Путин: визит президента Италии настраивает на позитивный лад

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Президенты России и Италии Владимир Путин и Серджо Маттарелла выразили надежду на то, что оба государства переживут сложные времена и возвратятся к позитивному сотрудничеству. Российский президент подчеркнул, что Италия - давний и надежный партнер России.

Сотрудничество России и Италии обсуждают на высшем уровне. В Кремле Владимир Путин принял своего коллегу Серджо Маттареллу, он прибыл в Москву с официальным визитом, передает "ТВ Центр".

Президент России, приветствуя иностранную делегацию, подчеркнул, что Италия - давний и надежный партнер нашей страны. Серджо Маттарелла, в свою очередь, еще раз выразил российскому лидеру соболезнования в связи с трагедией в Санкт-Петербурге. И отметил, что с терроризмом необходимо бороться совместными усилиями.

Особое внимание на переговорах уделили экономическому сотрудничеству. Владимир Путин заявил, что, несмотря на то, что в последнее время товарооборот сократился, в этом году уже удалось добиться роста.

"Мы переживаем не самые лучшие времена, но ваш визит настраивает нас на позитивный лад. Очень надеемся, что все сложности и недопонимания будут постепенно устраняться. И мы будем входить в нормальное русло позитивного сотрудничества. Но все-таки есть и позитивные тенденции. Начало этого года ознаменовалось ростом почти более чем на 33%. У нас очень давние, глубокие и близкие отношения в сфере гуманитарных отношений, в области культуры. И много друзей в Италии", - сказал Путин.

"Дружеские связи между нашими странами очень прочные. У нас прекрасные двусторонние отношения, несмотря на сложный период, мы видим, что нам удается сохранить экономическое сотрудничество на приемлемом уровне. И мы очень надеемся, что мы сможем выйти на прежний уровень и перейти к устойчивому росту", - заявил в ответ Маттарелла.

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