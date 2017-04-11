Средняя продолжительность жизни в Москве превысила 77 лет

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Средняя продолжительность жизни москвичей увеличилась, а смертность от серьёзных, в том числе онкологических заболеваний стабильно снижается. Об этом во вторник на заседании президиума столичного правительства сообщил Сергей Собянин. Тем не менее, добавил мэр Москвы, перед столичным здравоохранением всё ещё стоит много задач.

77 лет – не предел, но важное достижение московских медиков. Золотой возраст - это средняя продолжительность жизни в столице. Показатель, близкий к восточно-европейским странам. Один из самых важных для москвичей вопросов - здравоохранение - стало главной темой заседания президиума столичного правительства, передает "ТВ Центр".

"Улучшились показатели по детской младенческой смертности, материнской смертности, онкологии, инфарктам, инсультам, - по всем главным показателям, по которым мониторится уровень состояния здравоохранения во всем мире. Очень важно, что за последние годы повысилась доступность здравоохранения. Имею в виду поликлиническую помощь и специализированную стационарную помощь. В разы увеличилось оказание высокотехнологичной медицинской помощи, фактически в три раза", - заявил Собянин.

В поликлинику - посмотреть мультики и между делом полечиться. Максимально не медицинскую атмосферу, созданную в детских амбулаториях, оценили и мамы и дети. Там, куда малыши с родителями наведываются регулярно, теперь не только приятные глазу интерьеры, но игровые досуговые зоны, комнаты кормления и переодевания детей. Здоровый, который пришел за справкой, не встретится с заболевшим. Электронная запись регулирует потоки пациентов. Все то, что попросили сами москвичи, претворено в жизнь и успешно функционирует. Работа столичных поликлиник в минувшем году была в приоритете.

"85% москвичей имели возможность записываться на прием к участковому терапевту или педиатру в день обращения. Если посмотреть на возможность записи в течение 3 дней, то это 98%. При этом люди не стали дольше ждать самого приема врача, и время ожидания более 20 минут сократилось в 4 раза", - рассказал руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

В созданных инфарктных и сосудистых центрах спасают людей от самых тяжелых заболеваний. Тем, кому нужна помощь - высокотехнологичная и неотложная - ее оказывают. И спасают тех, кого раньше не довозили. Благодаря присоединению родильных домов к больницам, начали быстрее выхаживать малышей и рожениц. Главное событие 2016 года для врачей - внедрение электронной медицинской карты, повышение квалификации. Программа "Столичное здравоохранение" предполагает создание университетских клиник при больницах. Благодаря этому профессиональную помощь московским пациентам смогут оказывать лучшие специалисты страны.

"Конечно, задач перед московским здравоохранением еще много. Много предстоит решить проблем, в частности, повышение заработной платы врачей, повышение квалификации, укрепление материально-технической базы, строительство поликлиник, стационаров, и целый ряд других вопросов", - сообщил Собянин.

Врачам предложат повысить свою квалификацию и сдать экзамены. В каждом филиале откроют кабинет индивидуальной работы с пожилыми пациентами, имеющими несколько хронических заболеваний. Медработников научат управлять своим стрессом и избегать конфликта. А для улучшения настроения на столичные улицы москвичей приглашает фестиваль "Пасхальный дар".

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр", Москва.