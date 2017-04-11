Единороссы предлагают для переселенцев из хрущевок давать жилье с ремонтом под ключ

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Московское городское региональное отделение (МГРО) партии "Единая Россия" предлагает включить в законопроект о реновации жилого фонда столицы условие выполнения ремонта "под ключ" для малообеспеченных семей. Об этом в ходе круглого стола сообщил секретарь политсовета МГРО партии "Единая Россия" Андрей Метельский.

Столичные единороссы во вторник обсуждают дополнения к закону о реновации жилого фонда. Госдума начнёт рассматривать этот законопроект в первом чтении 19 апреля. "Единая Россия" подготовит дополнения к этому закону, основанные на предложениях москвичей, передает "ТВ Центр".

Среди пожеланий граждан - полная готовность новых квартир, в которые они будут переезжать, так называемый "ремонт под ключ". Или, к примеру, учёт интересов не только жильцов дома, но и тех представителей малого бизнеса, которые владеют в нём помещениями.

"Для малообеспеченных жителей Москвы при переселении в новое жилье, должен быть выполнен ремонт "под ключ". Квартира должна быть подготовлена для проживания. Именно для этой категории граждан, не для всех", - пояснил Метельский.