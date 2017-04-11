СМИ: полиция задержала мать многодетной семьи Дель

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Светлана Дель задержана полицией по делу о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Ранее в январе стало известно об изъятии у семьи Светланы и Михаила Дель десяти детей. Поводом стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у приемного ребенка.

Многодетная мать Светлана Дель, ранее у которой изъяли десять детей, задержана в рамках ранее возбужденного по статье "Невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" уголовного дела. Об этом сообщает "Интерфакс".

Органы социальной опеки забрали из семьи Михаила и Светланы Дель десять приемных детей в начале января 2017 года. Поводом для изъятия стали подозрения в побоях и содержании детей в ненадлежащих условиях.

16 марта Михаила Деля признали виновным в нанесении побоев одному из детей. Светлана Дель сначала подала иск о признании действий органов соцзащиты незаконными, но затем отозвала иск.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы Москвы начали проверку нарушений при изъятии десятерых детей у московской семьи.

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