Грузовик насмерть сбил ребенка на переходе в Подмосковье
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Водитель грузового автомобиля сбил пенсионерку и ребенка на переходе в Одинцовском районе. От полученных травм последний скончался. В настоящее время на место ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов.
Водитель грузовика с манипулятором насмерть сбил ребенка в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
"Около 11:55 в поселке Часцы бабушка с внуком переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда водитель автомобиля с манипулятором допустил наезд на ребенка. От полученных травм последний скончался на месте", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что водитель грузовика не скрылся с места происшествия. В настоящее время на место ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов.
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