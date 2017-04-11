Грузовик насмерть сбил ребенка на переходе в Подмосковье

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Водитель грузового автомобиля сбил пенсионерку и ребенка на переходе в Одинцовском районе. От полученных травм последний скончался. В настоящее время на место ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Водитель грузовика с манипулятором насмерть сбил ребенка в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

"Около 11:55 в поселке Часцы бабушка с внуком переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда водитель автомобиля с манипулятором допустил наезд на ребенка. От полученных травм последний скончался на месте", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что водитель грузовика не скрылся с места происшествия. В настоящее время на место ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов.

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