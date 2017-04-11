В МИД назвали условия для снятия проблем между Россией и США

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Для снятия накопившихся между Россией и США проблем потребуются "ответные меры на основе принципа взаимности". Об этом заявили в МИД России в преддверии визита американского госсекретаря Рекса Тиллерсона в Москву. В ведомстве подчеркнули, что настраиваются не на конфронтацию, а на конструктивное сотрудничество.

В МИД России рассчитывают, что глава Госдепа США Рекс Тиллерсон привезет в Москву "соображения, по всем вопросам, представляющим обоюдный интерес" для обеих стран. При этом, российская сторона готова к любому развитию событий, отметили на Смоленской площади в преддверии визита американского госсекретаря.

"Мы готовы к любому развитию событий, однако исходим из предпочтительности такой работы, которая будет снижать международную напряженность, а не усиливать ее. Настраиваемся не на конфронтацию, а на конструктивное сотрудничество. Надеемся, что этого же хочет и американская сторона", - говорится в заявлении на сайте министерства.

"В отсутствие шагов по снятию накопившихся проблем потребуются ответные меры на основе принципа взаимности", - подчеркнули в Москве.

Также в МИД отметили, что "длинный список раздражителей, возникших по вине Вашингтона, не сокращается". "Очевидно, что российско-американские отношения переживают самый сложный период с окончания "холодной войны". Предыдущая Администрация США сделала все возможное для их обострения, стараясь искусственно ограничить рост влияния России в международных делах и санкциями подорвать наше экономическое развитие. Ничего из этого не вышло, но в Вашингтоне наглядно продемонстрировали стремление к мировой гегемонии, которое оправдывалось рассуждениями про "исключительность Америки", вызывающими зловещие исторические ассоциации, - подчеркнули на Смоленской площади.

В частности, внешнеполитическое ведомство считает, что украинский кризис и сирийская проблема являются прямым следствием безответственной политики администрации предыдущего президента США Барака Обамы, которая вознамерилась воспрепятствовать объективному процессу формирования многополярного мира.

"Попытки обвинять Россию, которые предпринимались и продолжают предприниматься американским политическим истеблишментом, лицемерны. Не мы спровоцировали антиконституционный переворот на Украине, не мы разжигали костер так называемой "арабской весны", - отметили в МИД.

"Россия, естественно, не собирается поступаться своими законными интересами и приемлет сотрудничество только на равноправной основе, что и сейчас не всем по нраву в Вашингтоне. Мы, однако, всегда были и остаемся открыты к максимально откровенному диалогу с США по любым вопросам двусторонней и международной повестки дня и к совместной работе в сферах, где цели совпадают. А таковых немало – борьба с терроризмом, предотвращение распространения ОМУ, урегулирование региональных конфликтов, обеспечение экономического роста и много других областей, где совмещение российских и американских усилий пошло бы на пользу не только нашим народам, но и всему человечеству", - подчеркнули в министерстве.

Рекс Тиллерсон посетит Россию 11-12 апреля. В Москве он проведет переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

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