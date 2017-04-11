В Лобне из дворов вывезли мусорные контейнеры

Теги: Подмосковье жкх коммунальные службы

Жители Лобни уже месяц задыхаются от запаха мусора. С управляющей компанией, которая обслуживала почти весь город, в марте расторгли контракт. Но из дворов исчезли не только дворники. Подрядчик захватил с собой все мусорные контейнеры. Власти нашли новую мусоровывозящую компанию. Но она с задачей явно не справляется.

Типичная картина в подмосковной Лобне – переполненные мусорные баки и горы отходов вокруг. Спецплощадка с контейнерами больше напоминает несанкционированную свалку, передает "ТВ Центр".

Еще недавно во дворах Лобни было достаточно чисто. Мусоровозы приезжали по графику. И главное - мусорных баков было значительно больше. Не по три, а минимум по шесть в каждом дворе. Куда пропали контейнеры, жители не знают. Людей на улицах беспокоит другое - тарифы растут, а качество работы жилищных служб - нет. Ведь за вывоз мусора деньги взимают регулярно.

"Такого не было у нас более трех лет. Каждый этот факт нами фиксировался. В общей сложности нами за данный период времени нами выявлено нарушений более двадцати. Но по 16 адресным нарушениям нами возбуждены административные дела. По итогам этих дел мусоровывозящая компания и управляющая компания привлечены к ответственности в общей сложности на 475 тысяч рублей", - сообщил представитель Госадмтехнадзора по Московской области Павел Ремпель.

Местные коммунальщики объясняют - мусорный коллапс возник из-за смены подрядчика. У новой мусоровывозящей компании не хватает контейнеров и техники. Но проблема решается. В управляющей компании обещают, что к концу недели порядок во дворах Лобни наведут. Новые контейнеры и техника должны ситуацию изменить.

Юлия Степина, Николай Жуков, "ТВ Центр", Москва.