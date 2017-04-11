В ЦДХ открылась Первая Московская биеннале дизайна

11 апреля в Центральном доме художника открылась Первая Московская биеннале дизайна.

Автомобилисты, проезжающие вечером по Крымскому мосту, могут наблюдать яркое и необычное зрелище: на фасаде Центрального дома Художника зажигается грандиозная 3D инсталляция в абстрактном стиле, передает "ТВ Центр".

Это своеобразная фантазия на тему творчества Пита Мондриана - нидерландского художника. "Геометрические картины" великого абстракциониста - весьма оригинальное приглашение на биеннале дизайна и рекламы, которое впервые проходит в столице. Там собраны самые разнообразные проекты российских дизайнеров: трамвай будущего, пилотируемый корабль, прибор, считывающий мысли - впрочем, есть и другие, более "бытовые" изобретения.