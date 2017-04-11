Полиция арестовала партию крымского вина на выставке в Италии

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Партия вин, произведенных в Крыму, арестована на международной винодельческой выставке в итальянской Вероне. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, это произошло "по непонятно каким причинам". В настоящий момент МИД России активно занимается этим вопросом, уточнил Аксенов.

Итальянская полиция арестовала партию крымского вина на международной винодельческой выставке в Вероне, передает ТАСС.

"Это хамство. Поехали на выставку производители крымского вина, ряд крымских предприятий - в Верону, в Италию. Итальянская полиция вчера непонятно по каким причинам арестовала всю продукцию на выставке", - заявил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, власти Крыма будут защищать производителей всеми способами. В частности, этим вопросом в настоящий момент занимается МИД России, уточнил Аксенов.

"К стенду с крымским вином стояли очереди. Наша продукция имела бешеный успех на выставке. Мне коллеги вчера звонили и рассказывали, что наше вино все выпили еще к обеду, оно закончилось. Сожалеем, что привезли так мало. Так что я не знаю, что там могли арестовать, если только какие-то единицы бутылок", - рассказала "Ленте.ру" гендиректор винодельческого предприятия "Массандра" Янина Павленко.

Ранее глава Крыма предложил законодательно разрешить употребление вина в лечебных целях в российских санаториях.

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