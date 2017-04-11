Пушков указал на провал планов Джонсона по новым санкциям против России

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Желания главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, планировавшего добиться от коллег из стран G7 консенсуса по введению новых санкций против России, опережают его возможности. Так сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ ряда участников встречи глав МИД государств "большой семерки" от введения новых антироссийских ограничительных мер.

Главы МИД стран G7 не приняли решения о расширении санкций против России. Об этом рассказал западным СМИ министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро.

По его словам, обсуждая сирийскую тему, он и его коллеги согласились, что будущее этой страны не должно быть связано с президентом Башаром Асадом, передает "Интерфакс".

В свою очередь, глава МИД Италии Анджелино Альфано отметил, что участники встречи глав МИД стран G7 не нашли консенсуса в вопросе принятия нового пакета антироссийских санкций, сообщает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предложил предъявить Москве ультиматум и потребовать вывести войска из Сирии, а также прекратить любое содействие режиму Башара Асада. За это он призвал дать Москве возможность вновь примкнуть к группе ведущих промышленно развитых стран. В противном случае, по плану Джонсона, ей грозили бы новые санкции.

Ситуацию прокомментировал в своем Twitter член Совета Федерации Алексей Пушков. По его словам, желания главы Форин-офиса опережают его возможности.

Джонсон не добился своего: G7 не стата вводить новые санкции пр. России из-за Сирии. Желания Джонсона явно опережают его возможности. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 11 апреля 2017 г.

С 10 по 11 апреля главы МИД стран G7, в которые входят Великобритания, США, Италия, Франция, Германия, Канада и Япония собрались в итальянском городе Лукка для подготовки к саммиту группы семи индустриально развитых стран. Мероприятие должно пройти в мае.

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