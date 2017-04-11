Премьер Украины предложил вместо денег отдать "Газпрому" Тимошенко

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Киев отказывается выплачивать деньги "Газпрому" в случае проигрыша в Стокгольмском арбитраже. Вместо этого в Киеве предложили передать российской компании экс-главу правительства Юлию Тимошенко. С таким предложением выступил премьер-министр Владимир Гройсман.

Киев предложил в случае проигрыша в Стокгольмском арбитраже передать "Газпрому" не деньги, а экс-главу правительства Юлию Тимошенко. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Если она подписала, пусть она и несет ответственность. Почему за это должны платить украинские граждане?" - сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

В 2014 году "Газпром" обратился в суд с просьбой взыскать с "Нафтогаза" долг за поставленный в 2013-2014 годах газ, а также средства по формуле "бери, или плати". В свою очередь, Киев обратился с иском о ретроактивном изменении цены, возмещении переплат и отмене запрета реэкспорта. Суд объединил оба иска. Вынесение решения планируется в апреле 2017 года.

Ранее в марте стало известно, что совокупный объем требований "Газпрома" к "Нафтогазу" в Стокгольмском суде может составить 80 миллиардов долларов.

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