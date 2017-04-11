Реконструкция шпиля на здании МИД России завершится в мае-июне

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Реконструкцию шпиля на здании МИД России планируют закончить в мае-июне текущего года. В настоящее время завершается монтаж металлоконструкций и начались работы по облицовке. Реконструкция шпиля на высотке идет с сентября прошлого года.

Начальник управления по надзору за уникальными зданиями и сооружениями Мосгосстройнадзора Алексей Курбатов заявил, что реконструкцию шпиля на здании министерства иностранных дел России (МИД) в столице планируют завершить в ближайшие два-три месяца. Об этом сообщает агентство "Москва".

"В настоящее время завершается монтаж металлоконструкций шпиля, начались работы по облицовке. Где-то в мае-июне этого года работы будут завершены", - сказал Курбатов.

Демонтаж старого шпиля на здании МИД начался в сентябре прошлого года. Ремонт конструкции стал возможным после того, как семья соколов-спасанов переехала с высотки на Смоленской площади на крышу гостиницы "Украина". На свое прежнее место жительства птицы смогут вернуться уже в этом году, после того, как здание министерства получит новый шпиль.

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