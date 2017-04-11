На Тайване запретили есть мясо кошек и собак

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На Тайване запретили забой кошек и собак ради употребления мяса. Кроме того, власти территории ввели наказание за жестокое обращение с четвероногими — за это можно попасть в тюрьму на два года.

Тайвань ужесточил законодательство в вопросе обращения с животными — со вторника на территории острова запрещено убивать собак и кошек ряди употребления мяса. Об этом пишет "Русская планета".

Помимо собственного забоя, запрещен и ввоз иностранных продуктов, содержащих мясо этих четвероногих.

Кроме того, теперь насилие над кошками и собаками будет наказываться лишением свободы на срок до двух лет, а также штрафом до 2 миллионов тайваньских долларов (более 3,7 миллиона рублей).