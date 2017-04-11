Назарбаев: казахстанцев-террористов будут лишать гражданства

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Казахстанцев, вступивших в экстремистские организации, будут лишать гражданства. Президент страны Нурсултан Назарбаев сообщил, что не намерен проводить профилактическую беседу с террористами и возвращать их в Казахстан.

В Казахстане вступивших в ряды экстремистских организаций будут лишать гражданства, об этом заявил президент страны Нурсултан Назарбаев в интервью телеканалу "МИР24".

"Согласно казахстанскому законодательству, если подданный нашей страны уехал и вступил в ряды какой-либо экстремистской организации, вернуться на родину он уже не сможет: автоматически лишается гражданства. Это вынужденная мера", - рассказал он.

Назарбаев добавил, что профилактическая работа со вступившими в ряды террористов не дает результатов, поэтому их не будут возвращать в Казахстан.

Президент отметил, что на данный момент на стороне боевиков "Исламского государства" (организация запрещена в РФ – прим. ред.) воюет около 500-600 казахстанцев.

"Всего из стран бывшего СССР к группировке присоединились порядка пяти тысяч человек", - добавил Назарбаев.

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