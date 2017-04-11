Тиллерсон выдвинул России ультиматум

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В США уверены, что правлению президента Сирии Башара Асада вскоре придет конец. Об этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в итальянском городе Лукка после встречи с министрами иностранных дел стран "семерки". По его словам, России следует определиться, с кем она хочет союзничать: с США или Асадом.

России следует определиться, с кем она хочет союзничать: с США или президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Всем нам очевидно, что правление семьи Асада подходит к концу", - цитирует Associated Press Тиллерсона. По его словам, Москва может играть важную роль в будущем Дамаска или поддерживать отношения с "группой, которая, по нашему мнению, не отвечает долгосрочным интересам самой России".

Тиллерсон прокомментировал позицию США по Сирии перед двухдневным визитом в Россию, где у него запланирована встреча с главой МИД Сергеем Лавровым.

Переговоры Тиллерсона и Лаврова пройдут на фоне обострения отношений Москвы и Вашингтона после того, как 7 апреля американские военные атаковали сирийскую военную базу.

Как ранее заявили в МИД, для снятия накопившихся между Россией и США проблем потребуются "ответные меры на основе принципа взаимности".

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